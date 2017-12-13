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Существенного сокращения российских войск в Сирии не было - Пентагон

Существенного сокращения российских войск в Сирии не было - Пентагон

Киев  •  УНН

 • 10417 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В США не заметили существенного вывода российских войск из Сирии, несмотря на соответствующие заявления президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Адриан Рэнкин-Гэлловэй, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Существенных сокращений в боевых войсках не было после того, как в объявлении России были запланированы вылеты из Сирии”, — сообщили в Пентагоне.

Как сообщал УНН, в РФ заявили, что их военные начали возвращаться из Сирии.

Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ начать вывод значительной части российского военного контингента из Сирии.

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