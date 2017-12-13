Существенного сокращения российских войск в Сирии не было - Пентагон

“Существенных сокращений в боевых войсках не было после того, как в объявлении России были запланированы вылеты из Сирии”, — сообщили в Пентагоне.

Как сообщал УНН, в РФ заявили, что их военные начали возвращаться из Сирии.

Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ начать вывод значительной части российского военного контингента из Сирии.