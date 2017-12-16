Очільник Пентагону не вірить у цілковиту перемогу над "ІД"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Очільник Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що боротьба з угрупованням "Ісламська держава" ще не завершена і вірити в зворотне не варто. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Пентагону.
"Прямо зараз, очевидно, "ІД" зазнає краху. Я думаю, що все ще є проблеми, боротьба з ними не завершена, не вірте, коли хтось говорить, що "ІД" повністю переможена. Ми продовжуємо боротися з ними, вони віткають, вони не можуть протистояти нашому альянсу", - сказав він.
Дж.Меттіс також додав, що "(сирійський - ред.) режим і росіяни наступають на них на їхньому боці річки (Євфрат - ред.)".
При цьому він наголосив на важливості переговорів у Женеві з питання політичного врегулювання в Сирії.
Нагадаємо, у РФ звинуватили США в підготовці бойовиків "ІД" для боротьби з армією Сирії.