Глава Пентагона не верит в полною победу над "ИГ"

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 9093 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100500 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102497 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102806 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117088 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103544 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105971 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112751 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117242 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123065 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Глава Пентагона не верит в полною победу над "ИГ"

Глава Пентагона не верит в полною победу над "ИГ"

Киев  •  УНН

 • 10648 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Глава Пентагон Джеймс Мэттис заявил, что борьба с группировкой "Исламское государство" еще не закончена и верить в обратное не стоит. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Прямо сейчас, очевидно, "ИГ" терпит крах. Я думаю, что все еще есть проблемы, борьба с ними не закончена, не верьте, когда кто-то говорит, что "ИГ" полностью повержено. Мы продолжаем бороться с ними, они бегут, они не могут противостоять нашему альянсу", - сказал он.

Дж.Мэттис также добавил, что "(сирийский - ред.) режим и россияне наступают на них на их стороне реки (Евфрат - ред.)".

При этом он отметил важность переговоров в Женеве по вопросу политического урегулирования в Сирии.

Напомним, в РФ обвинили США в подготовке боевиков "ИГ" для борьбы с армией Сирии.

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