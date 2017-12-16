Глава Пентагона не верит в полною победу над "ИГ"

"Прямо сейчас, очевидно, "ИГ" терпит крах. Я думаю, что все еще есть проблемы, борьба с ними не закончена, не верьте, когда кто-то говорит, что "ИГ" полностью повержено. Мы продолжаем бороться с ними, они бегут, они не могут противостоять нашему альянсу", - сказал он.

Дж.Мэттис также добавил, что "(сирийский - ред.) режим и россияне наступают на них на их стороне реки (Евфрат - ред.)".

При этом он отметил важность переговоров в Женеве по вопросу политического урегулирования в Сирии.

Напомним, в РФ обвинили США в подготовке боевиков "ИГ" для борьбы с армией Сирии.