Глава Пентагона не верит в полною победу над "ИГ"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Глава Пентагон Джеймс Мэттис заявил, что борьба с группировкой "Исламское государство" еще не закончена и верить в обратное не стоит. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"Прямо сейчас, очевидно, "ИГ" терпит крах. Я думаю, что все еще есть проблемы, борьба с ними не закончена, не верьте, когда кто-то говорит, что "ИГ" полностью повержено. Мы продолжаем бороться с ними, они бегут, они не могут противостоять нашему альянсу", - сказал он.
Дж.Мэттис также добавил, что "(сирийский - ред.) режим и россияне наступают на них на их стороне реки (Евфрат - ред.)".
При этом он отметил важность переговоров в Женеве по вопросу политического урегулирования в Сирии.
Напомним, в РФ обвинили США в подготовке боевиков "ИГ" для борьбы с армией Сирии.