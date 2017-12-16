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В РФ обвинили США в подготовке боевиков "ИГ" для борьбы с армией Сирии

В РФ обвинили США в подготовке боевиков "ИГ" для борьбы с армией Сирии

Киев  •  УНН

 • 10160 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии обвинили США в том, что якобы их инструкторы готовят в тренировочном центре у лагеря беженцев в Сирии новые вооруженные формирования под названием "Новая сирийская армия", которые после курса подготовки якобы планируют перебросить на юг страны для борьбы с правительственными сирийскими войсками, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Под руководством американских инструкторов Сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые "Новая сирийская армия". Американские инструкторы, по словам вернувшихся в свои дома беженцев, объявили, что после завершения курса подготовки, создаваемые формирования будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками", - говорится в сообщении.

Как сообщают в российском Центре, международная коалиция во главе с США якобы уже более полугода использует для подготовки лагерь беженцев северо-восточнее города Джиср-эш-Шаддади в провинции Эль-Хасека.

"На сегодняшний день в районе лагеря беженцев сосредоточено уже порядка 750 боевиков, прибывших из Ракки, Дейр-эз-Зора, Бу-Кемаля и восточных территорий Евфрата. Основной костяк группировки составляют более 400 террористов "ИГИЛ", которые при поддержке США беспрепятственно выехали автоколонной из Ракки в октябре с.г.", - говорится в сообщении.

Напомним, американские истребители перехватили российские самолеты в Сирии.

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