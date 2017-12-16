В РФ обвинили США в подготовке боевиков "ИГ" для борьбы с армией Сирии

"Под руководством американских инструкторов Сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые "Новая сирийская армия". Американские инструкторы, по словам вернувшихся в свои дома беженцев, объявили, что после завершения курса подготовки, создаваемые формирования будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками", - говорится в сообщении.

Как сообщают в российском Центре, международная коалиция во главе с США якобы уже более полугода использует для подготовки лагерь беженцев северо-восточнее города Джиср-эш-Шаддади в провинции Эль-Хасека.

"На сегодняшний день в районе лагеря беженцев сосредоточено уже порядка 750 боевиков, прибывших из Ракки, Дейр-эз-Зора, Бу-Кемаля и восточных территорий Евфрата. Основной костяк группировки составляют более 400 террористов "ИГИЛ", которые при поддержке США беспрепятственно выехали автоколонной из Ракки в октябре с.г.", - говорится в сообщении.

Напомним, американские истребители перехватили российские самолеты в Сирии.