Американские истребители перехватили российские самолеты в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В четверг американские самолеты-истребители перехватили два российских боевых самолета в воздушном пространстве Сирии, передает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.
“В четверг американские самолеты-истребители перехватили два российских боевых самолета в воздушном пространстве Сирии”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что два американских самолета F-22 выстрелили световые ракеты после того, какие российские самолеты пролетели на восток от реки Евфрата, вдоль которой установлена линия отделения.
Издание отмечает, что это является очередным признаком обострения отношений между Вашингтоном и Москвой.
Как сообщал УНН, в Пентагоне заявили, что существенного сокращения российских войск в Сирии не было.