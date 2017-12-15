Американські винищувачі перехопили російські літаки у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У четвер американські літаки-винищувачі перехопили два російські бойові літаки у повітряному просторі Сирії, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.
“У четвер американські літаки-винищувачі перехопили два російські бойові літаки у повітряному просторі Сирії”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що два американські літаки F-22 вистрелили світлові ракети після того, які російські літаки пролетіли на схід від річки Євфрату, уздовж якої встановлено лінію відокремлення.
Видання зазначає, що це є черговою ознакою загострення відносин між Вашингтоном і Москвою.
Як повідомляв УНН, у Пентагоні заявили, що суттєвого скорочення російських військ у Сирії не було.