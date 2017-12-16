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У РФ звинуватили США в підготовці бойовиків "ІД" для боротьби з армією Сирії

У РФ звинуватили США в підготовці бойовиків "ІД" для боротьби з армією Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У російському Центрі примирення ворогуючих сторін в Сирії звинуватили США в тому, що нібито їх інструктори готують в тренувальному центрі у таборі біженців у Сирії нові збройні формування під назвою "Нова сирійська армія", які після курсу підготовки нібито планують перекинути на південь країни для боротьби з сирійськими урядовими військами, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Під керівництвом американських інструкторів Сил спеціальних операцій з розрізнених груп бойовиків в тренувальному центрі у таборі біженців створюються нові збройні формування під назвою "Нова сирійська армія". Американські інструктори, за словами біженців, які повернулися в свої будинки, оголосили, що після завершення курсу підготовки, створювані формування будуть перекинуті на південь Сирії для боротьби з сирійськими урядовими військами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють в російському Центрі, міжнародна коаліція на чолі з США нібито вже більше півроку використовує для підготовки табір біженців на північний схід від міста Джіср-еш-Шаддаді в провінції Ель-Хасекі.

"На сьогоднішній день в районі табору біженців зосереджено вже близько 750 бойовиків, які прибули з Ракки, Дейр-ез-Зора, Бу-Кемаля і східних територій Євфрату. Основний кістяк угрупування становлять понад 400 терористів "ІД", які за підтримки США безперешкодно виїхали автоколоною з Ракки в жовтні ц.р.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, американські винищувачі перехопили російські літаки в Сирії.

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