У МЗС Німеччини поклали на Росію відповідальність за ситуацію в Східній Гуті
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. МЗС Федеративної Республіки Німеччини засуджує бомбардування та триваючу облогу дамаського передмістя Східна Гута, закликаючи забезпечити поставки гуманітарної допомоги. Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві зовнішньополітичного відомства Німеччини, передає УНН.
“Ми дуже стурбовані катастрофічним гуманітарних становищем у сирійській Східній Гуті”, - відзначили у МЗС, підкресливши, що “від гумдопомоги відрізані близько 400 тисяч людей”, хоча район “є частиною так званих зон деескалації”.
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“Ми засуджуємо напад та триваючу облогу Східної Гути і закликаємо на виконання досягнутих у Астані домовленостей щодо негайного забезпечення доступу гуманітарної допомоги у так звані зони деескалації, — зазначається в заяві. — До того ж, слід дозволити проведення необхідної медичної евакуації”.
У повідомлені також сказано, що Росія, яка підтримує режим Асада і є однією зі сторін і гарантом астанінських принципів несе особливу відповідальність за те, що зараз відбувається у Східній Гуті.
"Нам ясно, що тільки політичне рішення може принести мир у Сирії на довгострокову перспективу, послабивши нестерпні страждання людей. У зв'язку з цим ми підтримуємо політичний процес і переговори в Женеві під егідою ООН", - наголошується в заяві відомства.
Нагадаємо, у США не помітили істотного виведення російських військ із Сирії, незважаючи на відповідні заяви президента РФ Володимира Путіна.