В МИД назвали ключевую угрозу для оккупированного Россией Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Ключевой угрозой для Крыма является милитаризация украинского полуострова Россией. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров, передает УНН.
По ее мнению, при этом этот по безопасности элемент остается "очень недооцененным, недопроговореним".
"Посмотрите, как Россия ведет себя в Крыму. В принципе все, что производится в Крыму, имеет одну цель - военную. Возможно, кому-то, кто поедет в Крым увидеть прекрасное Черное море, кажется, что там есть какое-то развитие инфраструктуры - то он действительно есть, но цель развития этой инфраструктуры военная. То есть сегодня можно констатировать, что Крым - это военная база Российской Федерации ", - подчеркнула Джапаров.
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"Все, что тестируется и тренируется в Крыму, далее перебрасывается, согласно географией, в том числе, в регион Средиземноморья. И, как по мне, то, на чем мы подчеркиваем в переговорах с партнерами и будем продолжать делать акцент на этом, - что нам нужно создавать площадку, где происходит активное, оперативное отслеживание всего того, что Россия сегодня осуществляет в Черном море, пытаясь доминировать, контролировать ситуацию в Черном море. И для нас важно иметь платформу, где все эти последствия - гибридные, классические и традиционные военные - происходят ", - обратила внимание заместитель министра.
Украина и ее западные союзники постоянно осуждают все большую милитаризацию Россией оккупированного ею украинского Крыма в нарушение норм международного права.
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Как сообщал УНН, в этом году за вход в порты аннексированного Крыму наказали 10 иностранных судов .