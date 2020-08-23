В МИД назвали ключевую угрозу для оккупированного Россией Крыма

По ее мнению, при этом этот по безопасности элемент остается "очень недооцененным, недопроговореним".

"Посмотрите, как Россия ведет себя в Крыму. В принципе все, что производится в Крыму, имеет одну цель - военную. Возможно, кому-то, кто поедет в Крым увидеть прекрасное Черное море, кажется, что там есть какое-то развитие инфраструктуры - то он действительно есть, но цель развития этой инфраструктуры военная. То есть сегодня можно констатировать, что Крым - это военная база Российской Федерации ", - подчеркнула Джапаров.

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"Все, что тестируется и тренируется в Крыму, далее перебрасывается, согласно географией, в том числе, в регион Средиземноморья. И, как по мне, то, на чем мы подчеркиваем в переговорах с партнерами и будем продолжать делать акцент на этом, - что нам нужно создавать площадку, где происходит активное, оперативное отслеживание всего того, что Россия сегодня осуществляет в Черном море, пытаясь доминировать, контролировать ситуацию в Черном море. И для нас важно иметь платформу, где все эти последствия - гибридные, классические и традиционные военные - происходят ", - обратила внимание заместитель министра.

Украина и ее западные союзники постоянно осуждают все большую милитаризацию Россией оккупированного ею украинского Крыма в нарушение норм международного права.

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Как сообщал УНН, в этом году за вход в порты аннексированного Крыму наказали 10 иностранных судов .