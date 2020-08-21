Цьогоріч за вхід у порти анексованого Криму покарали 10 іноземних суден

"10 суден позбавили цьогоріч права плавати під іноземним прапором за заходження в Крим", - написав Мошківський.

Він пояснив, що мова йде про два судна під прапором Белізу, одне під прапором Болівії, два під прапором Камеруну, три - під прапором Коморських островів і два - під прапором Палау.

Мошківський додав, що з 2017 року завдяки "численним зверненням" України таку санкцію застосували щодо 57 суден.

Міжнародна морська організація (IMO) - це міжнародна міжурядова організація, є спеціалізованою установою ООН. Діяльність ІМО спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також прийняття норм (стандартів) по забезпеченню безпеки на морі і запобіганню забруднення з суден довкілля, в першу чергу, морського.

Нагадаємо, у липні цього року МЗС засудило проведення “військово-морського параду” РФ в окупованому Криму.