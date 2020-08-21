Цьогоріч за вхід у порти анексованого Криму покарали 10 іноземних суден
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Протягом 2020 року 10 суден позбавили права ходити під іноземним прапором через те, що вони заходили у порти окупованого Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис заступника постпреда України при Міжнародній морській організації (IMO) Віталія Мошківського у Facebook.
"10 суден позбавили цьогоріч права плавати під іноземним прапором за заходження в Крим", - написав Мошківський.
Він пояснив, що мова йде про два судна під прапором Белізу, одне під прапором Болівії, два під прапором Камеруну, три - під прапором Коморських островів і два - під прапором Палау.
Мошківський додав, що з 2017 року завдяки "численним зверненням" України таку санкцію застосували щодо 57 суден.
Міжнародна морська організація (IMO) - це міжнародна міжурядова організація, є спеціалізованою установою ООН. Діяльність ІМО спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також прийняття норм (стандартів) по забезпеченню безпеки на морі і запобіганню забруднення з суден довкілля, в першу чергу, морського.
Нагадаємо, у липні цього року МЗС засудило проведення “військово-морського параду” РФ в окупованому Криму.