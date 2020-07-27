МЗС засудила проведення “військово-морського параду” РФ в окупованому Криму

“Міністерство закордонних справ України розцінює проведення 26 липня 2020 року без узгодження з українською стороною так званого “військово-морського параду” підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації з нагоди Дня Військово-Морського Флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Російською Федерацією Севастополі як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права, у тому числі, численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавства України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цинічна організація “параду”окупаційного флоту є черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах.

“Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією своєї “військової міці”, а також дії з подальшої мілітаризації тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці. Україна вимагає від Російської Федерації невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та вжити вичерпних заходів з деокупації частини суверенної території України. Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, МЗС прокоментувало проведення “військових парадів” на тимчасово окупованих територіях.