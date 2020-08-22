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Україна прагне використати ще один міжнародний майданчик для деокупації Криму - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна прагне використати платформу Тюркського союзу як ще один майданчик для боротьби за деокупацію Криму. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує УНН.

Україна прагне використати ще один міжнародний майданчик для деокупації Криму - МЗС

"Ми зараз хочемо отримати статус спостерігача у Тюркському союзі. Це міжнародна організація, до якої входять країни тюркомовні... Ми вважаємо, що це теж може бути майданчиком, де ми можемо піднімати тему Криму і кримських татар та тих наслідків, з якими стикається народ сьогодні, після окупації", – розповіла Джапарова.

Також у планах української влади – безпекова конференція з питань Криму, організація в Києві щорічного кримського саміту тощо.

"Станом на зараз на всіх зустрічах з послами я потроху проговорюю ці наші ідеї. Ці напрацювання вже були передані офіційно президенту України. Ми тепер чекаємо можливості запуску цієї платформи. Передбачатиметься широке коло консультацій, запрошення партнерів і заходи для того, щоб цю платформу оформити в певні ініціативи", – додала перша заступниця міністра закордонних справ.

Як повідомлялося раніше в УНН, питання деокупації Криму та Донбасу категорично не можна об’єднувати - Кулеба.

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