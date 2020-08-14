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Питання деокупації Криму та Донбасу категорично не можна об’єднувати - Кулеба

Питання деокупації Криму та Донбасу категорично не можна об’єднувати - Кулеба

Київ • УНН

 • 15789 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Питання деокупації Криму та Донбасу категорично не можна об’єднувати, адже це ускладнить процес деокупації. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю UA:Українське радіо, передає УНН.

На питання, чи варто об’єднувати питання Криму та Донбасу в одну площину і разом говорити з Росією, міжнародними партнерами, ОБСЄ, Кулеба відповів: “Категорично не варто... Якщо ми хочемо ускладнити деокупацію Криму та деокупацію Донбасу, тоді це треба об’єднувати, а якщо ми хочемо рухатися за обома напрямками, то по кожному (питанню — ред.) ми повинні рухатися окремо”.

Кулеба наголосив, що йому шкода, що у 2014 році для кримського питання не було створено формату, подібного до "нормандського".

“Тому нам зараз доводиться надолужувати, шукати, це набагато складніше зробити, але ми якраз працюємо над створенням цього формату... У мене на столі лежить лист МЗС на Президента України, у якому ми пропонуємо Президенту розглянути формат міжнародної платформи щодо Криму, яке ми розробили в Міністерстві закордонних справ”, — розповів Кулеба.

Міністр зазначив, що стосується, самої стратегії деокупації, то це - комплексне питання, адже МЗС відповідає за міжнародний блок, але деокупація — це дуже складний процес, який безпосередньо пов’язаний з внутрішньою політикою.

"І тут ми взаємодіємо з віце-прем’єр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим та з представництвом Президента в АРК... для того, щоб звести всі ідеї та моделі в єдине ціле. Я вважаю, що це питання гідне РНБО, ми плануємо передати цей єдиний пакет в РНБО для остаточного узгодження“, — сказав Кулеба.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України фіналізувало концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму — Міжнародної платформи “Крим — це Україна”.

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