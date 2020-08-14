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Вопрос деоккупации Крыма и Донбасса категорически нельзя объединять - Кулеба

Вопрос деоккупации Крыма и Донбасса категорически нельзя объединять - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 15784 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Вопрос деоккупации Крыма и Донбасса категорически нельзя объединять, ведь это усложнит процесс деоккупации. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью UA:Украинское радио, передает УНН.

На вопрос, стоит ли объединять вопрос Крыма и Донбасса в одну плоскость и вместе говорить с Россией, международными партнерами, ОБСЕ, Кулеба ответил: "Категорически не стоит... Если мы хотим усложнить деоккупацию Крыма и деоккупацию Донбасса, тогда это надо объединять, а если мы хотим двигаться по обоим направлениям, то по каждому (вопросу - ред.) мы должны двигаться отдельно".

Кулеба отметил, что ему жаль, что в 2014 году для крымского вопроса не было создано формата, подобного "нормандскому".

"Поэтому нам сейчас приходится наверстывать, искать, это гораздо сложнее сделать, но мы как раз работаем над созданием этого формата... У меня на столе лежит письмо МИД на Президента Украины, в котором мы предлагаем Президенту рассмотреть формат международной платформы по Крыму, что мы разработали в Министерстве иностранных дел", - рассказал Кулеба.

Министр отметил, что касается самой стратегии деоккупации, то это - комплексный вопрос, ведь МИД отвечает за международный блок, но деоккупация - это очень сложный процесс, который непосредственно связан с внутренней политикой.

"И здесь мы взаимодействуем с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым и с представительством Президента в АРК... для того, чтобы свести все идеи и модели в единое целое. Я считаю, что этот вопрос достоен СНБО, мы планируем передать этот единый пакет в СНБО для окончательного согласования", - сказал Кулеба.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины финализировало концепцию создания специального международного формата для Крыма - Международной платформы "Крым - это Украина".

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