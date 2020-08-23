У МЗС назвали ключову загрозу для окупованого Росією Криму

На її думку, при цьому цей безпековий елемент залишається “дуже недооціненим, недопроговореним”.

“Подивіться, як Росія себе поводить у Криму. В принципі все, що проводиться в Криму, має одну мету — військову. Можливо, комусь, хто поїде в Крим побачити прекрасне Чорне море, видасться, що там є якийсь розвиток інфраструктури — то він дійсно є, але мета розвитку цієї інфраструктури військова. Тобто на сьогодні можна констатувати, що Крим — це військова база Російської Федерації”, — наголосила Джапарова.

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“Все, що тестується і тренується в Криму, далі перекидається, згідно з географією, у тому числі, в регіон Середземномор’я. І, як на мене, те, на чому ми наголошуємо в перемовах із партнерами і будемо продовжувати наголошувати на цьому, — що нам потрібно створювати майданчик, де відбувається активне, оперативне відстеження всього того, що Росія сьогодні здійснює в Чорному морі, намагаючись домінувати, контролювати ситуацію в Чорному морі. І для нас важливо мати платформу, де всі ці наслідки — гібридні, класичні і традиційні військові — відбуваються”, — звернула увагу заступниця міністра.

Україна і її західні союзники постійно засуджують дедалі більшу мілітаризацію Росією окупованого нею українського Криму на порушення норм міжнародного права.

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Як повідомляв УНН, цьогоріч за вхід у порти анексованого Криму покарали 10 іноземних суден.