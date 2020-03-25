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В Минздраве зафиксировали пятую смерть от коронавируса: женщина долго занималась самолечением

В Минздраве зафиксировали пятую смерть от коронавируса: женщина долго занималась самолечением

Киев  •  УНН

 • 25089 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали подробности о погибшей женщине, у которой тест дал положительный результат на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Коронавирус_инфо при МОЗ Украины.

“Сегодня в Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась за сутки. Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти”, — говорится в сообщении.

В Минздраве выразили соболезнования родным погибшей и добавили, что ее муж пока еще находится в больнице. “Его состояние средней степени тяжести”, — резюмировали в сообщении.

Как УНН сообщал ранее, в Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус в областной инфекционной больнице умерла 65-летняя женщина. Но в течение дня медики не могли точно подтвердить, что смерть наступила именно в результате коронавирусной инфекции.

Напомним, по состоянию на вечер 25 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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