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У МОЗ зафіксували п'яту смерть від коронавірусу: жінка довго займалась самолікуванням

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли подробиці про загиблу жінку, в якої тест дав позитивний результат на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Коронавірус_інфо при МОЗ України.

“Сьогодні в Івано-Франківській області померла жінка, яка 23 березня разом із чоловіком поступила в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію. Жінка довго займалась самолікуванням і запізно звернулась до лікарів. На жаль, урятувати пацієнтку вже не вдалося, вона померла за добу. Інфікування на COVID-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті”, — йдеться у повідомленні.

У МОЗ висловили співчуття рідним померлої та додали, що її чоловік наразі продовжує перебувати в лікарні. “Його стан середнього ступеня тяжкості”, — резюмували у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, у Івано-Франківській області із підозрою на коронавірус в обласній інфекційній лікарні померла 65-річна жінка. Але протягом дня медики не могли достеменно підтвердити, що смерть настала саме в результаті коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, станом на вечір 25 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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