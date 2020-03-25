В Івано-Франківську досі чекають результати померлої жінки на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Івано-Франківську вже три дні чекають результати на коронавірус, які взяли у померлої від пневмонії жінки. Про це у відеозверненні заявив мер міста Руслан Марцінків, передає УНН.
“Щодо статистики. Статистика за день не змінилася. Зранку, як і було, 27 чоловік у нас в інфекційній лікарні перебуває з міста Івано-Франківська. Плюс одна особа з ОТГ села Чернігів”, — сказав Марцінків.
За його словами в місті спостерігається зростання хворих на пневмонію. Лише за добу до Центральної міської клінічної лікарні з важкою пневмонією поступило 12 осіб.
“Жінка з Чукалівки вже третій день як померла, а у нас немає даних про те, чи підтверджений коронавірус чи не підтверджений. Тому тут дуже важливо, щоб область працювала ефективно”, — сказав мер міста.
Як повідомляв УНН раніше, у Івано-Франківській області із підозрою на коронавірус в обласній інфекційній лікарні померла 65-річна жінка.