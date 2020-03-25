В Ивано-Франковске до сих пор ждут результаты умершей женщины на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Ивано-Франковске уже три дня ждут результаты на коронавирус, которые взяли в умершей от пневмонии женщины. Об этом в видеообращении заявил мэр города Руслан Марцинкив, передает УНН.
“О статистике. Статистика за день не изменилась. Утром, как и было, 27 человек у нас в инфекционной больнице находится с Ивано-Франковска. Плюс один человек с ОТГ села Чернигов”, — сказал Марцинкив.
По его словам в городе наблюдается рост больных пневмонией. Только за сутки в Центральную городскую клиническую больницу с тяжелой пневмонией поступило 12 человек.
“Женщина с Чукаловки уже третий день как умерла, а у нас нет данных о том, подтвержден коронавирус или не подтвержден. Поэтому здесь очень важно, чтобы область работала эффективно ”, - сказал мэр города.
Как сообщал УНН ранее, в Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус в областной инфекционной больнице умерла 65-летняя женщина.