В Ивано-Франковске до сих пор ждут результаты умершей женщины на COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89939 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101392 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103522 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102710 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110842 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100089 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104721 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106514 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131458 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130418 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Ивано-Франковске до сих пор ждут результаты умершей женщины на COVID-19

В Ивано-Франковске до сих пор ждут результаты умершей женщины на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12884 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Ивано-Франковске уже три дня ждут результаты на коронавирус, которые взяли в умершей от пневмонии женщины. Об этом в видеообращении заявил мэр города Руслан Марцинкив, передает УНН.

“О статистике. Статистика за день не изменилась. Утром, как и было, 27 человек у нас в инфекционной больнице находится с Ивано-Франковска. Плюс один человек с ОТГ села Чернигов”, — сказал Марцинкив.

По его словам в городе наблюдается рост больных пневмонией. Только за сутки в Центральную городскую клиническую больницу с тяжелой пневмонией поступило 12 человек.

“Женщина с Чукаловки уже третий день как умерла, а у нас нет данных о том, подтвержден коронавирус или не подтвержден. Поэтому здесь очень важно, чтобы область работала эффективно ”, - сказал мэр города.

Как сообщал УНН ранее, в Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус в областной инфекционной больнице умерла 65-летняя женщина.

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