На Прикарпатті померла ще одна людина із підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Івано-Франківській області із підозрою на коронавірус в обласній інфекційній лікарні померла 65-річна жінка. Про це мер міста Руслан Марцінків заявив у своєму відеозверненні у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні жінка з підозрою (на коронавірус, - ред.), 65 років, померла в обласній інфекційній лікарні. Вона із села Чукалівка…поки що вона з підозрою - відповідні тести передані до Києва. Відповідно, будемо мати можливість отримати необхідну інформацію завтра. Маємо таку неприємну новину – друга особа з підозрою померла у нашому місті", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом, про позитивний тест якої дізналися тільки після її смерті.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні – 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.