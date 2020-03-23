На Прикарпатье умер еще один человек с подозрением на коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101072 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104456 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106463 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105385 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114114 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101044 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105454 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106690 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131598 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Прикарпатье умер еще один человек с подозрением на коронавирус

На Прикарпатье умер еще один человек с подозрением на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 17631 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус в областной инфекционной больнице скончалась 65-летняя женщина. Об этом мэр города Руслан Марцинкив заявил в своем видеообращении в Facebook, передает УНН.

"Сегодня женщина с подозрением (на коронавирус, - ред.), 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Она из деревни Чукаловка... пока она с подозрением - соответствующие тесты переданы в Киев. Соответственно, будет возможность получить необходимую информацию завтра. Имеем такую неприятную новость - второе лицо с подозрением умерло в нашем городе", - отметил он.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом, о положительном тесте которой узнали только после его смерти.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине - 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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