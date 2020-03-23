На Прикарпатье умер еще один человек с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус в областной инфекционной больнице скончалась 65-летняя женщина. Об этом мэр города Руслан Марцинкив заявил в своем видеообращении в Facebook, передает УНН.
"Сегодня женщина с подозрением (на коронавирус, - ред.), 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Она из деревни Чукаловка... пока она с подозрением - соответствующие тесты переданы в Киев. Соответственно, будет возможность получить необходимую информацию завтра. Имеем такую неприятную новость - второе лицо с подозрением умерло в нашем городе", - отметил он.
Напомним, ранее в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом, о положительном тесте которой узнали только после его смерти.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине - 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.