В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення МОЗ.
За даними відомства, пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів.
"Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ висловили співчуття, а також закликали "при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю".
"Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні підтверджено уже 21 випадок COVID-19.