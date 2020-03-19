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В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом

В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом

Київ • УНН

 • 20828 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення МОЗ.

За даними відомства, пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів.

"Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ висловили співчуття, а також закликали "при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю".

"Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні підтверджено уже 21 випадок COVID-19.

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