В Україні підтверджено уже 21 випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні станом на 20:00 19 березня підтверджено 21 випадок коронавірусу COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.
"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2)",- йдеться в повідомленні.
За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено:
• Дніпропетровська — 2;
• Житомирська — 1;
Також один випадок підтверджено у Київ.
"Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 700 зразків", - зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, перші два випадки коронавірусу виявили у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, Кличко розповів про третього інфікованого коронавірусом у Києві.