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В Україні підтверджено уже 21 випадок COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні станом на 20:00 19 березня підтверджено 21 випадок коронавірусу COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.

"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2)",- йдеться в повідомленні.

За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено:

• Дніпропетровська — 2;
• Житомирська — 1;

Також один випадок підтверджено у Київ.

"Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 700 зразків", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, перші два випадки коронавірусу виявили у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, Кличко розповів про третього інфікованого коронавірусом у Києві.

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