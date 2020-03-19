В Украине подтверждено уже 21 случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине по состоянию на 20:00 19 марта подтверждено 21 случай коронавируса COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.
"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и г. Киев (2)", - говорится в сообщении.
По результатам исследований региональных лабораторий выявлено:
• Днепропетровская - 2;
• Житомирская - 1;
Также один случай подтвержден в Киеве.
"Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 700 образцов", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, первые два случая коронавируса обнаружили в Днепропетровской области.
Напомним, Кличко рассказал о третьем инфицированном коронавирусом в Киеве.