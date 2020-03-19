Перші два випадки коронавірусу виявили у Дніпропетровській області

КИЇВ. 19 березня. УНН. В Дніпропетровській області виявили перших двох хворих на коронавірусну інфекцію. Нині вони – під пильним наглядом медиків. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.