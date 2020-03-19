Перші два випадки коронавірусу виявили у Дніпропетровській області
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Дніпропетровській області виявили перших двох хворих на коронавірусну інфекцію. Нині вони – під пильним наглядом медиків. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.
“Маємо два лабораторно підтверджені випадки захворювання COVID-19. Пацієнти наразі отримують всю потрібну допомогу. Медики забезпечені необхідним обладнанням, матеріалами, засобами індивідуального захисту", — наголосив Бондаренко.
За його словами, було зроблено все, аби не допустити подальшого розповсюдження інфекції регіоном. Закрили на карантин усі навчальні заклади, перевели на посилений режим роботи медичні установи, максимально обмежили рух громадського транспорту. Більшість роботодавців прислухалися до наших рекомендацій і перевели своїх працівників на віддалену форму роботи.
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“Пацієнти, у яких виявили коронавірус, нещодавно повернулися до Дніпропетровщини з-за кордону. Зараз їхній стан здоров’я стабільний, почуваються добре”, — йдеться в повідомленні.
Також наразі медики виявляють усі контакти, які могли мати хворі, аби обстежити цих людей та забезпечити їхню ізоляцію.
Раніше була інформація, що в Україні 19 березня лабораторно підтверджено 2 нові випадки інфікування коронавірусом — у Києві та Житомирі.