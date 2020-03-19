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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102563 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105371 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107354 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 106161 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115188 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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5 марта, 13:05 • 101304 просмотра

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Первые два случая коронавируса обнаружили в Днепропетровской области

Первые два случая коронавируса обнаружили в Днепропетровской области

Киев  •  УНН

 • 13656 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Днепропетровской области обнаружили первых двух больных коронавирусной инфекцией. Сейчас они - под пристальным наблюдением медиков. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Есть два лабораторно подтвержденные случаи заболевания COVID-19. Пациенты теперь получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты", - отметил Бондаренко.

По его словам, было сделано все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции в регионе. Закрыли на карантин все учебные заведения, перевели на усиленный режим работы медицинские учреждения, максимально ограничили движение общественного транспорта. Большинство работодателей прислушались к нашим рекомендациям и перевели своих работников на удаленную форму работы.

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"Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись в Днепропетровскую область из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

Также пока медики устанавливают все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

Ранее была информация, что в Украине 19 марта лабораторно подтверждено 2 новых случая инфицирования коронавирусом - в Киеве и Житомире.

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