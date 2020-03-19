Первые два случая коронавируса обнаружили в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Днепропетровской области обнаружили первых двух больных коронавирусной инфекцией. Сейчас они - под пристальным наблюдением медиков. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"Есть два лабораторно подтвержденные случаи заболевания COVID-19. Пациенты теперь получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты", - отметил Бондаренко.
По его словам, было сделано все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции в регионе. Закрыли на карантин все учебные заведения, перевели на усиленный режим работы медицинские учреждения, максимально ограничили движение общественного транспорта. Большинство работодателей прислушались к нашим рекомендациям и перевели своих работников на удаленную форму работы.
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"Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись в Днепропетровскую область из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.
Также пока медики устанавливают все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.
Ранее была информация, что в Украине 19 марта лабораторно подтверждено 2 новых случая инфицирования коронавирусом - в Киеве и Житомире.