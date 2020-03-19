В Україні зафіксовано 2 нові випадки інфікування коронавірусом - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні лабораторно підтверджено 2 нові випадки інфікування коронавірусом - у Києві та Житомирі. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо", передає УНН.
"Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 (два) нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один - у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування", - йдеться у повідомленні.
Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них - летальні.
Як повідомлялося раніше в УНН, станом на ранок, в Україні було лабораторно підтверджено всього 16 випадків COVID-19.
Нагадаємо, сьогодні про перший випадок коронавірусу, зареєстрований у Житомирі, повідомив міський голова Сергій Сухомлин.