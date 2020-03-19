Перший випадок коронавірусу зареєстрували у Житомирі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Житомирі зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 у чоловіка, що повернувся з-за кордону. Про це заявив мер Житомира Сергій Сухомлин у відеозверненні на сторінці в Facebook, передає УНН.
“Сьогодні у нас перший підтверджений випадок коронавірусу у місті Житомирі, у житомирянина, який повернувся з Австрії, 56 років”, — повідомив Сухомлин.
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З його слів, лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу у цієї людини.
“Стан більш-менш нормальний, надалі будемо надавати всю необхідну інформацію”, — додав міський голова.
Як повідомляв УНН, напередодні стало відомо, що вірусологічна лабораторія перевіряє одну особу з Житомирської області на коронавірус COVID-19.
Нагадаємо, у Київській ОДА розповіли про стан двох жителів області, в яких виявили коронавірус.