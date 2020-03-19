Перший випадок коронавірусу зареєстрували у Житомирі

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Житомирі зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 у чоловіка, що повернувся з-за кордону. Про це заявив мер Житомира Сергій Сухомлин у відеозверненні на сторінці в Facebook, передає УНН.