Первый случай коронавируса зарегистрировали в Житомире
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Житомире зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 у мужчины, который вернулся из-за границы. Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин в видеообращении на странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня у нас первый подтвержденный случай коронавируса в Житомире, у житомирянина, который вернулся из Австрии, 56 лет", - сообщил Сухомлин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове 22 подозрения на коронавирус
По его словам, лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека.
"Состояние более-менее нормальное, в дальнейшем будем предоставлять всю необходимую информацию", - добавил мэр.
Как сообщал УНН, накануне стало известно, что вирусологическая лаборатория проверяет одного человека из Житомирской области на коронавирус COVID-19.
Напомним, в Киевской ОГА рассказали о состоянии двух жителей области, у которых обнаружили коронавирус.