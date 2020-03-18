На Житомирщині перевіряють одну особу на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Вірусологічна лабораторія перевіряє одну особу з Житомирської області на коронавірус COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на Житомирську ОДА.
"За минулу добу до вірусологічної лабораторії Центру надійшов матеріал від 1 хворого з Новограда-Волинського. Триває з’ясування всіх обставин з цього випадку", - йдеться у повідомленні.
Також обласний лабораторний центр інформує, що за результатами вірусологічних досліджень, що проведені 17 березня, збудника COVID-19 у 2-х хворих з Житомира не виявили.
"…станом на 9:00 18 березня на Житомирщині не виявили нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію",- зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося в УНН, у Житомирській області наразі є один лабораторно підтверджений факт COVID-19 - він був зафіксований у 71-річної жінки з Радомишльського району, яка померла від цієї недуги 13 березня.
Нагадаємо, станом на 20:00 17 березня, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 - летальних.