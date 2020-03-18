В Житомирской области проверяют одного человека на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Вирусологическая лаборатория проверяет одного человека из Житомирской области на коронавирус COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Житомирскую ОГА.
"За прошедшие сутки в вирусологической лаборатории Центра поступил материал от 1 больного из Новограда-Волынского. Продолжается выяснение всех обстоятельств с этого случая", - говорится в сообщении.
Также областной лабораторный центр информирует, что по результатам вирусологических исследований, проведенных 17 марта, возбудителя COVID-19 в 2-х больных из Житомира не обнаружили.
"...по состоянию на 9:00 18 марта в Житомирской области не выявили новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось в УНН, в Житомирской области пока один лабораторно подтвержденный факт COVID-19 - он был зафиксирован в 71-летней женщины с Радомышльского района, которая умерла от этой болезни 13 марта.
Напомним, по состоянию на 20:00 17 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 - летальных.