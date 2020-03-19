У Київській ОДА розповіли про стан двох жителів області, в яких виявили коронавірус

КИЇВ. 19 березня. УНН. Стан двох пацієнтів з Київської області, в яких підтвердилась коронавірусна інфекція – наразі контрольований. Обидва перебувають на ізоляції вдома. Про це повідомив під час брифінгу з приводу поточної ситуації із захворюванням на коронавірус в області директор департаменту охорони здоров’я КОДА Максим Іонов, передає кореспондент УНН.