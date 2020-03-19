У Київській ОДА розповіли про стан двох жителів області, в яких виявили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Стан двох пацієнтів з Київської області, в яких підтвердилась коронавірусна інфекція – наразі контрольований. Обидва перебувають на ізоляції вдома. Про це повідомив під час брифінгу з приводу поточної ситуації із захворюванням на коронавірус в області директор департаменту охорони здоров’я КОДА Максим Іонов, передає кореспондент УНН.
“Щодо епідситуації станом на сьогодні, у Київській області вже підтверджено другий випадок захворювання короновірусною інфекцією. Це молода жінка, наразі стан і першого, і другого випадків — контрольований. Особи перебувають на ізоляції на лікуванні вдома, крім цього, в області виявлено ще 5 випадків підозри на захворювання короновірусною інфекцією. З них двоє осіб госпіталізовані у Білу Церкву, а двоє у Києво-Святошинську лікарню”, — повідомив Іонов.
Нагадаємо, що у Київській області виявлено 5 випадків підозри на коронавірусне захворювання.
Крім того, в ОДА повідомили, що другий випадок захворювання на коронавірус в області підтвердили у жінки, члена родини першого хворого в Київській області. Зазначимо, першим хворим в області був нардеп Сергій Шахов.
Шахов вважає, що захворів на коронавірус в Україні, а не за кордоном.