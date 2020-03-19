В Київській області виявлено нових 5 випадків підозри на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Київській області виявлено 5 випадків підозри на коронавірусне захворювання. Про це повідомила Київська обласна державна адміністрація у Facebook, передає УНН.
“В області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них 2 людей госпіталізовані у Білій Церкві, 2 — у Києво-Святошинському районі, 1 — у Броварах (не підтвердився)”, — повідомили в ОДА.
В адміністрації закликали зберігати спокій, дотримуватися санітарно-гігієнічних правил та, у разі виникнення підозри на захворювання, терміново звертатися до сімейного лікаря.
Крім того, в ОДА повідомили, що другий випадок захворювання на коронавірус в області підтвердили у жінки, члена родини першого хворого в Київській області. Зазначимо, першим хворим в області був нардеп Сергій Шахов.