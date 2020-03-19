В Киевской области обнаружено новых 5 случаев подозрения на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киевской области выявлено 5 случаев подозрения на коронавирусное заболевание. Об этом сообщила Киевская областная государственная администрация в Facebook, передает УНН.
“В области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание. Из них 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, 2 — в Киево-Святошинском районе, 1 — в Броварах (не подтвердился)”, — сообщили в ОГА.
В администрации призвали сохранять спокойствие, соблюдать санитарно-гигиенические правила и, в случае возникновения подозрения на заболевание, срочно обращаться к семейному врачу.
Кроме того, в ОГА сообщили, что второй случай заболевания коронавирус в области подтвердили у женщины, члена семьи первого больного в Киевской области. Отметим, первым больным в области был нардеп Сергей Шахов.