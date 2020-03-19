В Киевской ОГА рассказали о состоянии двух жителей области, у которых обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Состояние двух пациентов из Киевской области, в которых подтвердилась коронавирусная инфекция - пока контролируемое. Оба находятся на изоляции дома. Об этом сообщил во время брифинга по поводу текущей ситуации с заболеванием коронавирусом в области директор департамента здравоохранения КОДА Максим Ионов, передает корреспондент УНН.
"О эпидситуации по состоянию на сегодня, в Киевской области уже подтвержден второй случай заболевания короновирусной инфекцией. Это молодая женщина, пока состояние и первого, и второго случаев - контролируемое. Лица находятся на изоляции на лечении дома, кроме этого, в области выявлено еще 5 случаев подозрения на заболевание короновирусной инфекцией. Из них два человека госпитализированы в Белую Церковь, а двое в Киево-Святошинском больницу", - сообщил Ионов.
Напомним, что в Киевской области выявлено 5 случаев подозрения на еоронавирусное заболевание.
Кроме того, в ОГА сообщили, что второй случай заболевания коронавирусом в области подтвердили у женщины, члена семьи первого больного в Киевской области. Отметим, первым больным в области был нардеп Сергей Шахов.
Шахов считает, что заболел коронавирусом в Украине, а не за границей.