В Киевской ОГА рассказали о состоянии двух жителей области, у которых обнаружили коронавирус

КИЕВ. 19 марта. УНН. Состояние двух пациентов из Киевской области, в которых подтвердилась коронавирусная инфекция - пока контролируемое. Оба находятся на изоляции дома. Об этом сообщил во время брифинга по поводу текущей ситуации с заболеванием коронавирусом в области директор департамента здравоохранения КОДА Максим Ионов, передает корреспондент УНН.