В Киевской ОГА рассказали о состоянии двух жителей области, у которых обнаружили коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103899 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106550 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108503 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107199 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116577 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101658 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105922 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106773 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131673 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130500 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киевской ОГА рассказали о состоянии двух жителей области, у которых обнаружили коронавирус

В Киевской ОГА рассказали о состоянии двух жителей области, у которых обнаружили коронавирус

Киев  •  УНН

 • 16414 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Состояние двух пациентов из Киевской области, в которых подтвердилась коронавирусная инфекция - пока контролируемое. Оба находятся на изоляции дома. Об этом сообщил во время брифинга по поводу текущей ситуации с заболеванием коронавирусом в области директор департамента здравоохранения КОДА Максим Ионов, передает корреспондент УНН.

"О эпидситуации по состоянию на сегодня, в Киевской области уже подтвержден второй случай заболевания короновирусной инфекцией. Это молодая женщина, пока состояние и первого, и второго случаев - контролируемое. Лица находятся на изоляции на лечении дома, кроме этого, в области выявлено еще 5 случаев подозрения на заболевание короновирусной инфекцией. Из них два человека госпитализированы в Белую Церковь, а двое в Киево-Святошинском больницу", - сообщил Ионов.

Напомним, что в Киевской области выявлено 5 случаев подозрения на еоронавирусное заболевание.

Кроме того, в ОГА сообщили, что второй случай заболевания коронавирусом в области подтвердили у женщины, члена семьи первого больного в Киевской области. Отметим, первым больным в области был нардеп Сергей Шахов.

Шахов считает, что заболел коронавирусом в Украине, а не за границей.

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