Нардеп Шахов вважає, що захворів на коронавірус в Україні, а не за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Народний депутат України Сергій Шахов вважає, що захворів на коронавірус в Україні, а не за кордоном. Про це він розповів у відеозверненні у Facebook, передає кореспондент УНН.
"Я за кордоном був три дні, невже вірус так мутував, що інкубаційний період не два тижні, а три дні? Я захворів в Україні, я у цьому навіть не сумніваюся. Багато людей... виборці мені повідомляли, що практично схожі симптоми під час захворювання у них були і люди почували себе дуже погано", - зазначив він.
Як повідомлялося в УНН, народному депутату Сергію Шахову по телефону повідомили про підтвердження коронавірусу, проте він вчора очікував на документи з підтвердженням від державної лабораторії.
Нагадаємо, другий випадок коронавірусу на Київщині зафіксували у родички нардепа Шахова.