Другий випадок коронавірусу на Київщині зафіксували у родички нардепа Шахова - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Другий випадок інфікування коронавірусом зафіксували у жінки, яка є членом родини першого хворого у Київській області - нардепа ВР Сергія Шахова. Про це повідомила Київська обласна державна адміністрація у Facebook, передає УНН.
"У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого у Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється, що в області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них 2 людей госпіталізовані у Білій Церкві, 2 – у Києво-Святошинському районі, 1 – у Броварах, що не підтвердився.
Як повідомлялося в УНН, народному депутату Сергію Шахову по телефону повідомили про підтвердження коронавірусу, проте він вчора очікував на документи з підтвердженням від державної лабораторії. Почувається Шахов нормально — температура вже впала. Про це він розповів у відеозверненні у Facebook.