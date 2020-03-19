Второй случай коронавируса в Киевской области зафиксировали у родственницы нардепа Шахова - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Второй случай инфицирования коронавирусом зафиксировали у женщины, которая является членом семьи первой больного в Киевской области - нардепа ВР Сергея Шахова. Об этом сообщила Киевская областная государственная администрация в Facebook, передает УНН.
"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание. Из них 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, 2- в Киево-Святошинском районе, 1 - в Броварах, который не подтвердился.
Как сообщалось в УНН, народному депутату Сергею Шахову по телефону сообщили о подтверждении коронавируса, однако он вчера ожидал документы с подтверждением от государственной лаборатории. Чувствует себя Шахов нормально - температура уже упала. Об этом он рассказал в видеообращении в Facebook.