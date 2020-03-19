У Харкові 22 підозри на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Харкові перебуває понад 20 людей з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це повідомив мер Харкова Генадій Кернес у Telegram, передає УНН.
"…по коронавірусу, дані на сьогодні: 22 людини в місті під підозрою, вони ізольовані і під наглядом лікарів. Жодного підтвердженого випадку немає", - написав мер.
Кернес також повідомив, що в ніч з суботи на неділю в місто прибуде 200 тисяч комплектів тестів, усі медичні заклади переведені в стан готовності.
Нагадаємо, у Львові перебуває 26 пацієнтів з підозрою на коронавірус, троє з них – з позитивними епіданамнезами, тож по них очікується підтвердження на коронавірусну інфекцію.
Як повідомлялося, на території України є більше ніж 40 тисяч експрес-тестів для діагностики коронавірусної інфекції.