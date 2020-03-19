У Львові перебуває 26 пацієнтів з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Львові перебуває 26 пацієнтів з підозрою на коронавірус, троє з них – з позитивними епіданамнезами, тож по ним очікується підтвердження на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Андрій Васько, передає УНН з посиланням на пресслужбу ЛОДА.
"У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні на сьогоднішній день перебуває 26 пацієнтів з підозрою на коронавірус. Усі вони в стані середньої важкості або в легкому стані. Ми очікуємо отримання аналізів по цих пацієнтах. До сьогодні 3 перебувають на амбулаторному режимі лікування. Вони є з позитивними епіданамнезами і ми очікуємо по них підтвердження на коронавірусну інфекцію", - розповів Васько.
Також він зазначив, що всіх пацієнтів, тести яких учора повернулись з Києва із діагнозом "грип", виписали із лікарні, а таких осіб - четверо.
"Загалом, за увесь час до медиків звернулось 33 мешканця області. Трьох перевели на амбулаторне лікування, чотирьох виписали", - резюмує Васько.
Повідомляється, що вчора відбулась координаційні нарада голови Львівської ОДА Максима Козицького із головами райдержадміністрацій щодо реагування на ситуацію із поширенням коронавірусу. Усі керівники районів отримали доручення до виконання.
Як раніше повідомляв УНН, по Львову з 18 березня їздитимуть шість машин з гучномовцями, які будуть інформувати жителів про ситуацію в місті, у зв'язку з пандемією коронавірусу.