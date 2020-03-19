КИЇВ. 19 березня. УНН. У Львові перебуває 26 пацієнтів з підозрою на коронавірус, троє з них – з позитивними епіданамнезами, тож по ним очікується підтвердження на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Андрій Васько, передає УНН з посиланням на пресслужбу ЛОДА.