Пандемія коронавірусу: львів'ян про ситуацію у місті інформуватимуть з гучномовців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. По Львову відсьогодні їздитимуть шість машин з гучномовцями, які будуть інформувати жителів про ситуацію в місті, у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
“По місту Львову відсьогодні до кінця карантину будуть їздити машини з гучномовцями, які інформуватимуть мешканців про ситуацію в місті, у зв'язку з пандемією коронавірусу. Таких машин буде 6 — по одній в кожному районі міста, а також 5 машин управління безпеки міста, обладнані камерами відеоспостереження”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що шість машин вже курсують містом, а автомобілі управління безпеки почнуть роботу з 18:00.
“Вже сьогодні 5 наших автівок почне курсувати містом. Одна з них обладнана камерами відеоспостереження, дронами та має доступ до системи відеоспостереження. Ми будемо інформувати львів'ян про актуальну інформацію про ситуацію у місті щодня", — зазначив начальник управління безпеки Львова Юрій Діль.
Нагадаємо, у Львові за годину госпіталізували 6 осіб з підозрою на коронавірус.