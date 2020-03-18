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Пандемія коронавірусу: львів'ян про ситуацію у місті інформуватимуть з гучномовців

Пандемія коронавірусу: львів'ян про ситуацію у місті інформуватимуть з гучномовців

Київ • УНН

 • 12949 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. По Львову відсьогодні їздитимуть шість машин з гучномовцями, які будуть інформувати жителів про ситуацію в місті, у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

“По місту Львову відсьогодні до кінця карантину будуть їздити машини з гучномовцями, які інформуватимуть мешканців про ситуацію в місті, у зв'язку з пандемією коронавірусу. Таких машин буде 6 — по одній в кожному районі міста, а також 5 машин управління безпеки міста, обладнані камерами відеоспостереження”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що шість машин вже курсують містом, а автомобілі управління безпеки почнуть роботу з 18:00.

“Вже сьогодні 5 наших автівок почне курсувати містом. Одна з них обладнана камерами відеоспостереження, дронами та має доступ до системи відеоспостереження. Ми будемо інформувати львів'ян про актуальну інформацію про ситуацію у місті щодня", — зазначив начальник управління безпеки Львова Юрій Діль.

Нагадаємо, у Львові за годину госпіталізували 6 осіб з підозрою на коронавірус.

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