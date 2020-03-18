Пандемія коронавірусу: львів'ян про ситуацію у місті інформуватимуть з гучномовців

КИЇВ. 18 березня. УНН. По Львову відсьогодні їздитимуть шість машин з гучномовцями, які будуть інформувати жителів про ситуацію в місті, у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.