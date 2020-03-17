У Львові за годину госпіталізували 6 осіб з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Львові станом на 21:45 у 22 осіб підозрюють нову коронавірусну інфекцію COVID-19. За одну годину до лікарні госпіталізували 6 осіб. Про це Гал-інфо повідомила прес-секретар голови Львівської ОДА Дар'я Бавзалук, передає УНН.
"У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 6 осіб з підозрою на коронавірус. Усі особи перебували за кордоном у країнах, де зафіксовано коронавірус. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції", - повідомляє в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько.
Стан усіх хворих - стабільний, у однієї людини - пневмонія. За словами Андрія Васька, проводяться обстеження, аналізи на COVID-19 будуть відправлені в Київ. Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі.
Що відомо про пацієнтів?
м. Львів - 1998 р.н.
м. Харків - 1994 р.н.
м. Київ - 1996 р.н.
Житомирська область - 1997 р.н.
Київська область - 1990 р.н.
Яворівський район, Ів.Франкове - 1992 р.н.
"Всі перебували за кордоном в тих країнах, де зафіксовано спалах коронавірусу, і мають клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан пацієнтів - стабільний", - сказала Дар'я Бавзалук.
Загалом на Львівщині із підозрою COVID- 19 госпіталізовано 22 особи.
Орієнтовно перші результати аналізів очікують завтра. Аналізи нових пацієнтів передадуть вранці на Київ.
Нагадаємо, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.