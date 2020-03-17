Во Львове за час госпитализировали 6 человек с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Во Львове по состоянию на 21:45 у 22 человек подозревают новую коронавирусную инфекцию COVID-19. За один час в больницу госпитализировали 6 человек. Об этом Гал-инфо сообщила пресс-секретарь председателя Львовской ОГА Дарья Бавзалук, передает УНН.
"Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 6 человек с подозрением на коронавирус. Все лица находились за границей в странах, где зафиксировано коронавирус. У всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции", - сообщает и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.
Состояние всех больных - стабильное, у одного человека - пневмония. По словам Андрея Васько, проводятся обследования, анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев. Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме.
Что известно о пациентах?
г. Львов - 1998 г.р.
г. Харьков - 1994 г.р.
г. Киев - 1996 г.р.
Житомирская область - 1997 г.р.
Киевская область - 1990 г.р.
Яворовский район, Ив.Франкове - 1992 г.р.
"Все находились за рубежом в тех странах, где зафиксирована вспышка коронавируса, и имеют клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние пациентов - стабильное", - сказала Дарья Бавзалук.
Всего во Львовской области с подозрением COVID-19 госпитализированы 22 человека.
Ориентировочно первые результаты анализов ожидают завтра. Анализы новых пациентов передадут утром на Киев.
Напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.