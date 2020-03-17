Во Львове за час госпитализировали 6 человек с подозрением на коронавирус

КИЕВ. 17 марта. УНН. Во Львове по состоянию на 21:45 у 22 человек подозревают новую коронавирусную инфекцию COVID-19. За один час в больницу госпитализировали 6 человек. Об этом Гал-инфо сообщила пресс-секретарь председателя Львовской ОГА Дарья Бавзалук, передает УНН.