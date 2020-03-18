Пандемия коронавируса: львовян о ситуации в городе будут информировать из громкоговорителей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. По Львову отныне будут ездить шесть машин с громкоговорителями, которые будут информировать жителей о ситуации в городе, в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"По городу Львову отныне до конца карантина будут ездить машины с громкоговорителями, которые будут информировать жителей о ситуации в городе, в связи с пандемией коронавируса. Таких машин будет 6 - по одной в каждом районе города, а также 5 машин управления безопасности города, оборудованные камерами видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
Указано, что шесть машин уже курсируют по городу, а автомобили управления безопасности начнут работу с 18:00.
"Уже сегодня 5 наших автомобилей начнут курсировать по городу. Одна из них оборудована камерами видеонаблюдения, дронами и имеет доступ к системе видеонаблюдения. Мы будем информировать львовян об актуальной информации о ситуации в городе каждый день", - отметил начальник управления безопасности Львова Юрий Диль.
Напомним, во Львове за час госпитализировали 6 человек с подозрением на коронавирус.