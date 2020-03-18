Пандемия коронавируса: львовян о ситуации в городе будут информировать из громкоговорителей

КИЕВ. 18 марта. УНН. По Львову отныне будут ездить шесть машин с громкоговорителями, которые будут информировать жителей о ситуации в городе, в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.