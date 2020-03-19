Во Львове находится 26 пациентов с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Во Львове находится 26 пациентов с подозрением на коронавирус, трое из них - с положительными эпиданамнезами, поэтому относительно их ожидается подтверждение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Андрей Васько, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЛОГА.
"В областной инфекционной клинической больнице на сегодняшний день находится 26 пациентов с подозрением на коронавирус. Все они в состоянии средней тяжести или в легком состоянии. Мы ожидаем получение анализов относительно этих пациентов. На сегодня 3 находятся на амбулаторном режиме лечения. Они с положительными эпиданамнезами и мы ожидаем по ним подтверждение на коронавирусную инфекцию", - рассказал Васько.
Также он отметил, что всех пациентов, тесты которых вчера вернулись из Киева с диагнозом "грипп", выписали из больницы, а таких человек - четверо.
"В общем, за все время к медикам обратилось 33 жителя области. Трех перевели на амбулаторное лечение, четырех выписали", - резюмирует Васько.
Сообщается, что вчера состоялось координационное совещание главы Львовской ОГА Максима Козицкого с главами райгосадминистраций по реагированию на ситуацию с распространением коронавируса. Все руководители районов получили поручение к исполнению.
Как ранее сообщал УНН, по Львову с 18 марта будут ездить шесть машин с громкоговорителями, которые будут информировать жителей о ситуации в городе, в связи с пандемией коронавируса.