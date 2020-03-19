КИЕВ. 19 марта. УНН. Во Львове находится 26 пациентов с подозрением на коронавирус, трое из них - с положительными эпиданамнезами, поэтому относительно их ожидается подтверждение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Андрей Васько, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЛОГА.