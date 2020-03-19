В Харькове 22 подозрения на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Харькове находится более 20 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в Telegram, передает УНН.
"...по коронавирусу, данные на сегодня: 22 человека в городе под подозрением, они изолированы и под наблюдением врачей. Ни одного подтвержденного случая нет", - написал мэр.
Кернес также сообщил, что в ночь с субботы на воскресенье в город прибудет 200 тысяч комплектов тестов, все медицинские учреждения переведены в состояние готовности.
Напомним, в Львове находится 26 пациентов с подозрением на коронавирус, трое из них - с положительными эпиданамнезами, поэтому по ним ожидается подтверждение на коронавирусную инфекцию.
Как сообщалось, на территории Украины есть более 40 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавирусной инфекции.