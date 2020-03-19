В Украине зафиксировано 2 новых случая инфицирования коронавирусом - Минздрав

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105524 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108310 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110241 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108775 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118944 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102119 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106266 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106810 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131700 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130507 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Украине зафиксировано 2 новых случая инфицирования коронавирусом - Минздрав

В Украине зафиксировано 2 новых случая инфицирования коронавирусом - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 17361 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине лабораторно подтверждено 2 новых случая инфицирования коронавирусом - в Киеве и Житомире. Об этом сообщает Telegram канал МОЗ "Коронавирус_инфо", передает УНН.

"Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждено 2 (два) новых случая инфицирования COVID-19: один случай в г. Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированны, им предоставляется симптоматическое лечение", - говорится в сообщении.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - с летальным исходом.

Как сообщалось ранее в УНН, по состоянию на утро, в Украине было лабораторно подтверждено всего 16 случаев COVID-19.

Напомним, сегодня о первом случае коронавируса, зарегистрированном в Житомире, сообщил городской голова Сергей Сухомлин.

Украинские Национальные Новости

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