В Украине зафиксировано 2 новых случая инфицирования коронавирусом - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине лабораторно подтверждено 2 новых случая инфицирования коронавирусом - в Киеве и Житомире. Об этом сообщает Telegram канал МОЗ "Коронавирус_инфо", передает УНН.
"Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждено 2 (два) новых случая инфицирования COVID-19: один случай в г. Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированны, им предоставляется симптоматическое лечение", - говорится в сообщении.
Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - с летальным исходом.
Как сообщалось ранее в УНН, по состоянию на утро, в Украине было лабораторно подтверждено всего 16 случаев COVID-19.
Напомним, сегодня о первом случае коронавируса, зарегистрированном в Житомире, сообщил городской голова Сергей Сухомлин.