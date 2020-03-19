В Україні лабораторно підтверджено всього 16 випадків COVID-19 - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Станом на ранок 19 березня, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19, з них 2 - з летальними наслідками. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо", інформує УНН.
Зазначається, що дослідження проводились у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я. Таким чином, на сьогодні в Україні зареєстровано 16 підтверджених випадків коронавірусу нового типу:
- Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний),
- Житомирська область - 1 (летальний) випадок,
- Київська область - 2 випадки,
- Донецька область - 1 випадок,
- м. Київ - 2 випадки.
"Впродовж 18 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 79 підозр на COVID-19 та було доставлено 128 зразків. Протестовано 35 зразків, отримано 2 позитивні (Київська та Донецька області) на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб.
Всього з початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як повідомлялося раніше в УНН, перший випадок COVID-19 у Маріуполі: стало відомо, хто заразився.
Нагадаємо, вчора ввечері стало відомо, що Україні зафіксовано уже 16 випадків COVID-19.