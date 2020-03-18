Перший випадок COVID-19 у Маріуполі: стало відомо, хто заразився
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Перший лабораторно підтверджений випадок COVID-19 на Донеччині виявили у 52-річного маріупольця, що повернувся із Єгипту. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка у Facebook.
"Медики надають йому допомогу - усім необхідним лікарні забезпечені. Особи, що перебували з ним в контакті, виявлені й перебувають під наглядом", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 22:00 18 березня в Україні зафіксовано 16 випадків COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).