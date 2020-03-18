Первый случай COVID-19 в Мариуполе: стало известно, кто заразился
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области обнаружили у 52-летнего мариупольца, вернувшегося из Египта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу председателя Донецкой областной государственной администрации, руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко в Facebook.
"Медики оказывают ему помощь - всем необходимым больницы обеспечены. Лица, находившиеся с ним в контакте, обнаружены и находятся под наблюдением", говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2).